Aydın'ın plaka kodu ne? Aydın'ın plaka numarası kaç? Aydın ve ilçelerinin plaka harfleri...

Aydın plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

Aydın’ın plaka kodu 09 olup, Türkiye’de Ege Bölgesi’nin simgesel plaka kodlarından biridir. Aydın’da araç plakaları, 09 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Aydın Plaka Kodunun Anlamı

Aydın’ın plaka kodu olan 09, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 09 sayısı, Aydın’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Aydın ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Aydın’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe Plaka Harfleri

Bozdoğan 09 B, 09 BD

Buharkent 09 BU

Çine 09 C, 09 CN

Didim 09 D, 09 DD

Efeler 09 E, 09 EF

Germencik 09 G, 09 GM

İncirliova 09 İ, 09 IN

Karacasu 09 K, 09 KC

Karpuzlu 09 KP

Koçarlı 09 KO

Köşk 09 KŞ

Kuşadası 09 KU, 09 KS

Kuyucak 09 KY

Nazilli 09 N, 09 NZ

Söke 09 S, 09 SK

Sultanhisar 09 SU

Yenipazar 09 Y, 09 YP