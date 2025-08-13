Aydın'ın plaka kodu ne? Aydın'ın plaka numarası kaç? Aydın ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
13.08.2025 14:28:00
Aydın’ın plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Aydın ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?

Aydın plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

AYDIN'IN PLAKA KODU NEDİR?


Aydın’ın plaka kodu 09 olup, Türkiye’de Ege Bölgesi’nin simgesel plaka kodlarından biridir. Aydın’da araç plakaları, 09 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Aydın Plaka Kodunun Anlamı
Aydın’ın plaka kodu olan 09, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 09 sayısı, Aydın’ın hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Aydın ve ilçelerinin plaka harfleri
Aşağıda Aydın’ın ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Bozdoğan    09 B, 09 BD
Buharkent    09 BU
Çine    09 C, 09 CN
Didim    09 D, 09 DD
Efeler    09 E, 09 EF
Germencik    09 G, 09 GM
İncirliova    09 İ, 09 IN
Karacasu    09 K, 09 KC
Karpuzlu    09 KP
Koçarlı    09 KO
Köşk    09 KŞ
Kuşadası    09 KU, 09 KS
Kuyucak    09 KY
Nazilli    09 N, 09 NZ
Söke    09 S, 09 SK
Sultanhisar    09 SU
Yenipazar    09 Y, 09 YP

