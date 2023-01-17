Aydın merkezli devremülk dolandırıcılığı operasyonu: 20 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 17 Ocak 2023 - 11:58

Güncelleme: 17 Ocak 2023 - 12:10

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon kapsamında dün adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 1'i savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılıktaki işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklandı, 31'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 52 şüphelinin de emniyetteki işlemi tamamlandı. Aralarında örgüt elebaşı Ş.Y.'nin de olduğu şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

"Sanal devriye" sırasında Kuşadası ilçesindeki bir otelin fazla sayıda iş ilanı vermesinden kuşkulanan jandarma ekibi, araştırma başlatmış, iş ilanlarına başvuranlara devremülk alım satım işi teklif edildiğini belirlemişti.

Genişletilen soruşturma kapsamında 29 ilde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin, ellerinde devre mülk olan kişileri, devre mülklerini vatandaşlık almak isteyen yabancılara yüksek fiyattan satmayı vadederek dolandırdıkları iddia edilmişti. Şüphelilerin ayrıca, devre mülk sorunu konusunda hukuki sorun yaşayanları da suç örgütü için çalışan avukatlar aracılığıyla dolandırdıkları da öne sürülmüştü.

MASAK tarafından yapılan çalışmada, zanlılar ve şirketlerine ait hesaplara 342 milyon 888 bin lira para girişi olduğu tespit edilmişti.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyonu başlatan jandarma, Aydın merkezli 29 ilde örgüt elebaşı Ş.Y. ve avukatların da olduğu 104 kişiyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 52'si ifade işleminin ardından dün adliyeye sevk edilmişti.