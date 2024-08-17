Aydın yangınında 25. saat… CHP’li Saatçı: Gece görüşlü helikopter olsaydı böyle devam etmezdi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 18:18

Güncelleme: 17.08.2024 - 19:10

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün akşamüstü saatlerinde Alhisar Mahallesi'ndeki çıkan yangın 25 saat geçmesine rağmen söndürülemedi. Rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan yangını söndürme çalışmaları devam ederken Güre, Hışımlar ve Malküpü mahalleleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Rüzgarın da etkisiyle engebeli arazide farklı noktalarda yangın yeniden çıkarken bölge halkı da yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Aydın Bozdoğan’daki orman yangını Muğla Kavaklıdereye sıçradı. Müdahalelere devam ediliyor.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, mevcut duruma ilişkin konuştu. Saatçı, bölgeye sadece 3 helikopterle müdahale edildiğini söyledi.

“AKŞAM SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI OLSAYDI YANGIN BÖYLE DEVAM ETMEZDİ”

Söndürme çalışmalarında gece görüşlü helikopterin olmamasının yangının büyümesine olumsuz etkisi olduğunu belirten Saatçı, şunları söyledi:

“Dün 15.30 sıralarında Alhisar köyümüzde küçük çapta başlayan yangın maalesef bugüne geldiğimizde zapt edilemeyen, kontrol altına alınmayan bir yangınla karşı karşıyayız. Bunun ana sebeplerine baktığımızda… Eğer gece görüşlü bir helikopterimiz olsaydı, akşam söndürme çalışmaları devam etseydi bu yangın böyle devam etmezdi. Helikopterlerin olmaması bu yangının büyümesine sebep verdi. Alhisar’dan başlayan yangınımız Örmepınar ve Örentat köyümüze müdahil olmuştur. Birkaç tane de evimiz zayi olmuştur. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ama can kaybımız olmadı derken orman içerisinde yaşayan canlarımızdan bahsetmiyoruz. O canlar gitti. Orada yaşayan ağaçlar da bir candır. Onları kaybettik ne yazık ki.”

“3 HELİKOPTERLER SÖNDÜRMEYE UĞRAŞIYORUZ”

İktidarı eleştiren Saatçı, şöyle devam etti:

“Bizim bunu söndürebilmemiz için… Biz ihtişamdan vazgeçip altlarımızdaki özel uçaklarımızı tek bırakarak, onları yangın söndürmede uçak ve helikopterle besleyerek bunları söndürmeye yönlendirebiliriz. Daha önce Türk Hava Kurumu’nun daha önce maalesef 3 helikopterinin iptal edildiğini biliyoruz. Ama bugün burada kontrol altına alınamayan yangını 3 helikopterle söndürmeye uğraşıyoruz. Yüksek ve rüzgarlı bir yerdeyiz. Böyle giderse bu yangının maalesef en az 2 gün devam edeceğini düşünüyorum. Halkımıza geçmiş olsun diyorum.”