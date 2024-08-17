Başakşehir'de otluk alanda yangın!

Başakşehir'de TEİAŞ'ın bahçesindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yüksek gerilim hattına sıçramadan söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:24
Abone Ol google-news

Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki otluk alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yüksek gerilim hattına kadar ulaştı. Alevleri gören MASKO Camii imamı İzzet Keleş, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir ve Bağcılar istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yüksek gerilim hattına sıçramadan söndürdü.


Başakşehir haberleri Yangın haberleri duman haberleri

İlgili Haberler

Aydın'daki orman yangınında ikinci gün...

Aydın'daki orman yangınında ikinci gün...
Kırsalda ekonomik yangın büyüyor! CHP'li Gürer: 'Tarımda bıçak kemiğe dayandı'

Kırsalda ekonomik yangın büyüyor! CHP'li Gürer: 'Tarımda bıçak kemiğe dayandı'
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Yangına yeterli müdahale yapılmadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Yangına yeterli müdahale yapılmadı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler