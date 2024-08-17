Başakşehir'de otluk alanda yangın!
Başakşehir'de TEİAŞ'ın bahçesindeki otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yüksek gerilim hattına sıçramadan söndürüldü.
Başakşehir, Ziya Gökalp Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nün bahçesindeki otluk alanda saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yüksek gerilim hattına kadar ulaştı. Alevleri gören MASKO Camii imamı İzzet Keleş, bahçe hortumuyla yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine İkitelli, Başakşehir ve Bağcılar istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını yüksek gerilim hattına sıçramadan söndürdü.
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