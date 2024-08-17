Türkiye'nin dört bir yanında yangın... Müdahaleler sürüyor
Manisa, Bolu ve Aydın'da çıkan orman ve kırsal yangınlarına müdahale sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yeniden başladı.
Ülke genelinde çıkan orman ve kırsal yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
MANİSA'DA YANGIN
Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı ve Kayacık Mahallelerinde 14 Ağustos'ta çıkan orman yangınları devam ediyor. Boyalı Mahallesi'ndeki yangına 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, 6 ilk müdahale yer ekibi müdahale ediyor.
Yangınla mücadelede 45 teknik eleman olmak üzere 450 personel görev yapıyor. Kayacık Mahallesi'ndeki yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi, 1 ilk müdahale yer ekibi müdahale ederken, 5 teknik eleman olmak üzere 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına katılıyor.
AYDIN'DA YANGIN
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde dün çıkan ve geniş bir alana yayılan orman yangınını söndürme çalışmalarına 7 uçak, 8 helikopter, 32 arazöz, 11 su tankeri, 5 dozer ve 303 personel ile devam ediliyor.
BOLU'DA YANGIN
Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyü mevkiinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 yurttaş, tedbir amaçlı tahliye edilip, güvenli alanlara götürüldü.
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