Aydın'da 106 öğrenci 'gıda zehirlenmesi' şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba, 08:45

Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

MENÜDE KÖFTE VE MAKARNA VARDI

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yemeklerden numune alındığı öğrenildi. Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldığı belirtildi.