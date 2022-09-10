Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Aydın Valiliği, kentte 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA
10 Eylül 2022 Cumartesi, 23:11
Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı
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Aydın'da 13 sokak köpeğinin zehirlenmesi olayıyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada 1 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki boş arazide 6 Eylül'de 5, 7 Eylül'de de 8 sokak köpeğinin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada tahkikatın sürdüğü ve 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.


Aydın Valiliği Köpek

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