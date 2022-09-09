Soyer: İzmir’e Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatmak yakışır

09 Eylül 2022 Cuma, 10:54

Afyon’dan İzmir’e Zafer ve Anma Yürüyüşü’nde sona yaklaşılırken yürüyüş kapsamında Kemalpaşa’da “100’üncü Yıldan Sonsuzluğa Barış ve İzmir” adlı söyleşi yapıldı. Söyleşiye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katıldı. Tarihçi yazar Sinan Meydan’ın konuşmacı olduğu söyleşinin moderatörlüğünü gazeteci Gökmen Ulu üstlendi. Kemalpaşa Belediyesi Rekreasyon Alanı’ndaki programda Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve daire başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin mensupları ve yurttaşlar da bulundu.

“9 EYLÜL’Ü BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA ANLATMAK MECBURİYETİNDEYİZ”

Başkan Tunç Soyer, Zafer Yürüyüşü sırasında yaşadığı duygu yoğunluğunu aktararak “Bizden sonra gelecek kuşaklara İzmir’in ve Türkiye’nin kurtuluşunu anlatmak mecburiyetindeyiz. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey belki de cesaret. Hasan Tahsin ilk kurşunu atarken ‘Sen başla bitiren bulunur’ diyor. Başladığı işin sonunu görmemeyi göze alarak, hatta bunu bilerek kendini feda edebilmek... Bu olağanüstü bir cesaret. Ama her birinde bu cesaret olduğu için biz bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyoruz. 9 Eylül’ü, 30 Ağustos’u, Büyük Taarruzu, Cumhuriyet’in kuruluşunu, İktisat Kongresi’ni, her birini mutlaka gelecek kuşaklara iyi anlatmak mecburiyetindeyiz” dedi.

“9 EYLÜL’DEN İLHAM ALIYORLAR”

Savaşın üzerinden 10 yıl geçmesinin ardından Yunanistan’ın komutanı Venizelos’un Mustafa Kemal Atatürk’ü Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermesinden örnek veren Başkan Soyer, “Bizim Ata’mız işte böyle bir Ata. Tam bağımsızlığımız için savaştı. Tam bağımsızlıktan kasıt ne? Kendi kendine yeten ekonomisi olan, dünyayla barış içinde olan bir ülke. Doğu’nun mazlum milletleri 9 Eylül’den büyük ilham alıyorlar ve kendi kurtuluş mücadelelerini başlatıyorlar. 9 Eylül’de İzmir kurtulduğunda bütün memleket kurtuluyor. Dolayısıyla mesele sadece ne İzmir’in ne Türkiye’nin ne mazlum milletlerin kurtuluşudur. Hepsi bir arada kurtuluyor” dedi.

İzmir’in üç buçuk yıl işgalin ardından büyük bir yangın yaşadığını, beş ay sonra da Atatürk’ün İzmir’de İktisat Kongresi düzenlemeye karar verdiğini belirten Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’nin tüm kasabalarından delegeleri İzmir’e getiriyor. Daha barış anlaşması imzalanmamış, ortada devlet yok. Yeni kurulacak devletin iktisat politikalarını belirlemek üzere bin 135 delege bir araya geliyor. Bu olağanüstü bir iş. Onun için İzmir sadece İzmir’den ibaret değildir. Olağanüstü bir mucize ve büyük zaferin arkasından gelen büyük bir barış dönemi. Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos’tan sonra Ankara’ya döndüğünde Cumhuriyet düşünü gerçekleştirmek için çalışmaya başlıyor. Cumhuriyet düşünü de barışın tatlı güneşi ola rak tarif ediyor. Ben de diyorum ki İzmir olarak bize Cumhuriyet’in ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatmak yakışır. Bu bizim atalarımıza borcumuzdur, bizden sonra gelen kuşaklara borcumuzdur.”

100. YIL KUTLAMALARI BELGESEL OLACAK

Başkan Soyer, 100’üncü yılı mümkün olduğu kadar güçlü bir biçimde anmak ve kutlamak istediklerini vurgulayarak “Bu yaptığımız yürüyüş sadece büyük organizasyonun bir parçası. Onun dışında birçok şey var. Ama final yarın olacak. Yarın 09.00’da Basmane Karakolu önünden Anafartalar Caddesi’ni geçerek Cumhuriyet Meydanı’na varan bir yürüyüş yapacağız. Orada bir törenimiz var. Sonra hükümet binasında göndere bayrak çekilecek. Ve saat 20.00’de fener alayı ve 20.30’da 180 sanatçının sahne alacağı ve o hafızayı herkes için canlandıracak büyük bir gösteri olacak. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük en görkemli sahnesini kurduk. Arkasından da Tarkan sahne alacak. Bu büyük gösteri bir iki saatlik bir şey ama onun filmini çekiyoruz. Belgesel olarak hazırlıyoruz. Asıl İzmir 100’üncü yılı nasıl kutladı? Bizden sonraki kuşaklara bırakacağımız belgesel bu olacak” diye konuştu.

“DAHA NİCE 100 YILLAR YAŞAMAK DİLEĞİYLE”

İlçenin kurtuluş günü olan 8 Eylül’e vurgu yapan Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı ise “26 Ağustos’ta başlayan Zafer Yürüyüşü kafilesi bugün Kemalpaşa’mıza ulaştı. Ayaklarına, yüreklerine sağlık. Çok güzel bir şekilde Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. Bize katkı sunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’e saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Daha nice 100 yıllar yaşamak dileğiyle” ifadelerini kullandı.

Söyleşinin moderatörü Gökmen Ulu ise, “Bugün çok güzel ve anlamlı bir gün. Yarın İzmirimizin kurtuluş yıl dönümünü kutlayacağız. Bugün Kemalpaşa’mızın kurtuluş yıl dönümü. Kutlu olsun. Zafer Yürüyüşü kafilesi de aramızda. Afyon’dan başladılar yürüyüşe, Ata’mızın güzergahını izlediler ve bugün Kemalpaşa’ya ulaştılar. Saygıyla selamlıyoruz” dedi.

“MAZLUM MİLLETLERİN UYANIŞ GÜNÜDÜR 9 EYLÜL”

Kazanılan zaferin önemine değinen tarihçi-yazar Sinan Meydan ise “O dönemde tüm dünya Batı emperyalizminin yenilmez olduğunu düşünüyordu. Öyle olmadı. Batı emperyalizmini yerli ve yabancı iş birlikçileriyle birlikte yendik. Büyük zafer ondan çok önemli. Bütün dünyada bağımsızlık savaşları çağını açtı. Mustafa Kemal’in askerlerinin 100 yıl önce kazandığı zaferin etkisi Hindistan’dan duyuldu. Bu zafer sıradan bir zafer değil. Bunun küresel bir etkisi vardır. Bütün mazlum milletlerin uyanış günüdür 9 Eylül” ifadelerini kullandı.

Zafer kafilesi yarın sabah İzmir’de olacak ve İzmirlilerle Basmane Karakolu’nun önünden Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek.