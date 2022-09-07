Kılıçdaroğlu'ndan Ankara'da 'Millet İttifakı' vurgusu: 'Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız'

07 Eylül 2022 Çarşamba, 11:03

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali Açılış Töreni'ne katıldı.

Konuşmasında 'helalleşme' ve 6'lı masa vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada" dedi.

CHP lideri, "Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte, beraber olacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

"MANSUR BAŞKAN, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK PEK ÇOK ÇALIŞMAYA İMZA ATTI"

Burada gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Mansur Başkan gerçekten de Ankara'nın Ankara olduğunu, Ankara'nın Türkiye'nin kalbi olduğunu ve Ankara'nın bir başkent olarak diğer 80 ile örnek olması gerektiğini bilen ve bu konuda çaba harcayan bir belediye başkanıdır.

Dün Giresun'da balıkçıları ziyaret ettim. Ben bütün balıkçı arkadaşlarıma söz verdim. Hopa'dan başlayıp Samandağ'a kadar bir milletvekili arkadaşımızı ve ekibini görevlendirdik. Her bir limanı, bölgeyi gezerek balıkçıların sorununu saptayın diye. En taze balığın Ankara'da olduğu söyleniyor ama balığı tüketen Ankaralıların güzel bir ortamda, balığın satıldığını, hazırlandığını, müşteriye sunulduğunu görmeleri lazımdı. 21. yüzyılda metropollerin de yarışı vardır. O çerçevede bakmak, değerlendirmek gerekiyor.

Mansur Başkan sadece bu iki tesisi yapmadı. Mansur Başkan aynı zamanda kırsal kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak pek çok çalışmanın da altına imza attı. Bugün kırsalda pek çok vatandaşımız emek harcıyorsa, kazanmaya başladı, kazanıyor ve huzur içinde elde ettiği ürünü satarak gelir elde ediyor. Gençler elbette gülmek, eğlenmek, bisiklete binmek, araba sahibi olmak ister. Düşüncelerini özgürce ifade etmek ister. Dolayısıyla gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye kabul etmiyor. Biz bütün gençleri kucaklıyoruz."

'6 LİDER' VURGUSU

"Toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyorum. Bütün bunlar aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor. Helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye'yi inşa etmeye çalışıyoruz. Millet İttifakı olarak yapıyoruz, 6 lideriz orada. Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları. Biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte, beraber olacağız. Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız.

Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı? Komşumuzu sorgulamaya başladık. Niye kucaklaşmıyoruz, helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim?"

"MANSUR BAŞKANI SİZE EMANET EDİYORUZ"

"Kavganın değil, dostluğun bir parçası olacağız. Bu çerçevede buraya gelen siyasiler var. Hepsine yürekten teşekkür ederim. Mansur Başkanı size emanet ediyoruz sizi de yüce Türk milletine emanet ediyoruz. Hiç endişe etmeyin, beraber, birlikte huzur içinde Türkiye'yi aydınlığa çıkaracağız."

