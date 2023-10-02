Aydın’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:41
Aydın’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
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Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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