Aydın’da 17 düzensiz göçmen yakalandı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 02.10.2023 - 09:41

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.