Aydın’da 17 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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