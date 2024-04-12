Aydın’da 34 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı olayda 34 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı olayda lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplam 34 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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