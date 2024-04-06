15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Türk karasularından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.
Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.
Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.
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