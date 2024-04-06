15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında Türk karasularından yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:36
15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı
Abone Ol google-news

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.


göçmen haberleri kaçak göçmen haberleri Çocuk haberleri

İlgili Haberler

ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'

ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'
Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de 14 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?

Türkiye'nin 'Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesi ne anlama geliyor?
YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK açıkladı: Van için gerekçeli kararı açıkladı!
Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı

Oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP kazandı
Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!

Tatlı yiyip tatlı konuşmaya son… Baklava fiyatları cep yakıyor!
Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş

Kulis... Seçim öncesi son emekli diyaloğu: Erdoğan kurmayların önünde Şimşek'e sormuş
Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı

Gıda etiketleri için tarih belli oldu! Resmi Gazete’de yayımlandı
Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

Son dakika... İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu
18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı

18 yaşında muhtar oldu! Samet Koyun 18 adayı geride bıraktı