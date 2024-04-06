15’i çocuk 25 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 06.04.2024 - 17:36

Güncelleme: 06.04.2024 - 17:36

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda kaçak göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti.

Hareketli lastik bot durdurulurken, içerisindeki 15’i çocuk toplam 25 kaçak göçmen yakalandı.