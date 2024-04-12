Bakan Yerlikaya duyurdu: Kalkan-19 operasyonunda bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

Sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 08:05
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kalkan-19 operasyonunda bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Şeker Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.

Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.

"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.


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