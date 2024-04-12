Bakan Yerlikaya duyurdu: Kalkan-19 operasyonunda bin 177 düzensiz göçmen yakalandı
Sosyal medya hesabından bir son dakika açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “KALKAN-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik mobil göç noktası araçlarıyla gerçekleştirilen “Kalkan-19” denetimlerinde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Şeker Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.
Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri başlatıldı.
"FIRSAT VERMEYECEĞİZ"
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Düzensiz Göçle Mücadelemiz Bayram Tatilinde de Aralıksız Sürüyor??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 12, 2024
Göçmen Kaçakçılığı Organizatörleri ve Düzensiz Göçmenlere yönelik, Mobil Göç Noktası Araçlarıyla gerçekleştirilen “KALKAN-19” Denetimlerinde 1??.1??7??7?? Düzensiz Göçmen Yakalandı??
Aziz Milletimizin Bilmesini… pic.twitter.com/swfk7GHgNe
En Çok Okunan Haberler
-
- 38 ölü, 5026 yaralı
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- O komiserle ilgili karar verildi
- Özgür Çelik, İBB ve ilçelerde son durumu açıkladı
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Hülya Avşar'dan 'golf' paylaşımı
- Kredi anlaşması 'müjde' diye sunuldu!
- 'Kurultayı iptal ettirmeye çalışıyorlar'
- Carlo Ancelotti'den Arda Güler kararı!