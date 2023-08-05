Aydın’da 38 kaçak göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 38 kaçak göçmen yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 05.08.2023 - 12:06
Aydın’da 38 kaçak göçmen yakalandı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) görevlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


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