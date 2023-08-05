Aydın’da 38 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından 38 kaçak göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) görevlendirildi.
Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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