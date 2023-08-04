Ayvacık açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 09:42
Ayvacık açıklarında 20 kaçak göçmen yakalandı
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Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu ‘KB-4510’ ile bölgeye giden ekipler, lastik bottaki Afganistan uyruklu 20 kaçak göçmeni yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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