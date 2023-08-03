Amasya’da bir TIR'da 70 kaçak göçmen yakalandı

Amasya’da bir TIR'ın dorsesinde 70 kaçak göçmen yakalandı.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 09:51
Amasya’da bir TIR'da 70 kaçak göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran üzerinden yurda gelen yabancı plakalı bir TIR'ı incelemek üzere kentteki uygulama noktasında durdurdu.

Şoförün hareketlerinden şüphelenen polis ekipleri TIR'da yaptıkları aramada dorse kısmında yaşları 18 ile 25 arasında değişen 62’si Afganistan, 6’sı Pakistan, 2’si Bangladeş uyruklu 70 kişinin olduğunu belirledi.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan kaçak göçmenler ile gözaltına alınan TIR şoförü İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Burada parmak izleri alınan kaçak gömenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

TIR şoförünün polisteki işlemleri sürüyor.


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