Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, kamyonet kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Aydın'da 5 ton sahte bal ele geçirildi
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AA
Yayınlanma: 04.10.2024 - 13:56

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın'dan Ankara'ya sahte bal gönderileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinin de katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adresteki kamyonetin kasasında 5 ton sahte bal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheliye, 655 bin lira idari para ceza kesildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #aydın #sahte bal #bal

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