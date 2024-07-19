Aydın’da 'sahte bal' operasyonu: 2 ton 960 kilo ele geçirildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 ton 960 kilogram sahte bal ele geçirilirken, şüpheli şahsa 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

İHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:56
Aydın’da 'sahte bal' operasyonu: 2 ton 960 kilo ele geçirildi
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Aydın’da jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışının engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ticareti yaptığı istihbaratını aldığı şüpheli bir şahsın takibe aldı.

Sahte zeytinyağı ve gıda ürünleri üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahsın kullandığı Baklaköy Mahallesi’nde bulunan deposuna operasyon düzenleyen jandarma ekipleri Aydın İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetim yaptı.

Depoda, 7 bin adet markası olmayan boş zeytinyağı tenekesi, 2 bin 400 adet 1 kilogramlık kavanoz içerisine konulmuş bal, 20 adet 28 kiloluk tenekeler içerisine konulmuş bal görünümlü olmak üzere; toplam 2 ton 960 kilogram bozulmuş veya değiştirilmiş gıda olduğu değerlendirilen eşya ele geçirildi.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü tarafından numuneler alınarak, ele geçirilen malzemeler Aydın İl Tarım Müdürlüğü’ne yediemin olarak teslim edilirken, şüpheli şahsa 1 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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