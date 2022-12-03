Aydın'da 918 internet sitesine erişim engellendi
Aydın'da, internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında 918 internet sitesi erişime kapatıldı. 21 kişi hakkında da sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli işlem başlatıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında, "yasa dışı bahis" içerikli yayın yaptığı belirlenen 460, "oltalama yoluyla dolandırıcılık" içerikli yayın yapan 7, "fuhuş ve müstehcenlik" içerikli yayın yapan 451 URL tespit edildiği belirtildi.
Suç teşkil eden 918 internet sitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca alınan idari tedbir kararı gereği erişime kapatıldı.
21 KİŞİYE ADLİ İŞLEM
Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden "Cumhurbaşkanına hakaret", "genel güvenliği tehlikeye sokma", "uyuşturucu madde kullanımını özendirme" içerikli paylaşım yaptıkları belirlenen 21 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
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