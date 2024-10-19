Aydın'da acı olay: Kamyonetin çarptığı anneanne ve torun hayatını kaybetti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:45

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:45

İlyas Dulmeci'nin kullandığı 09 AHZ 169 plakalı motosiklet, Akçaköy Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

Motosikletteki Ayşe Dulmeci ve 3 yaşındaki torunu Ferdi Serinkan yola savruldu. Daha sonra anneanne ve toruna, A.R.D'nin kullandığı 34 EBK 636 plakalı kamyon çarptı.

Haber verilmesiyle bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞOFÖR GÖZALTINA ALDINDI

Ekipler, Ayşe Dulmeci ile torununun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kamyon şoförü gözaltına alındı.