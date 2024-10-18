Şanlıurfa'da otomobille kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yayınlanma: 18.10.2024 - 09:57

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:15

Şanlıurfa-Suruç karayolunun Akıncı Mahallesi mevkiinde Abdülkadir A. idaresindeki 34 ASS 78 plakalı kamyonet, Mustafa K. yönetimindeki 27 AER 365 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.