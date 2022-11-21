Aydın'da antik kentte 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 gözaltı

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki Antiochia Antik Kenti'nde, kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

DHA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 12:27
Aydın'da antik kentte 'kaçak kazıya' suçüstü: 4 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi Asar mevkisindeki birinci derece sit alanı Antiochia Antik Kenti'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi takibe alan ekipler, dün öğle saatlerinde operasyon düzenleyip kaçak kazı yapan Ç.Y., A.S., B.Ç. ve M.K.'yi suçüstü yakaladı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 1 çekiç, 1 murç, 1 makara ve 1 halata bağlı kova ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 


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