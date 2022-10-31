Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 7 kişi, kaçak kazı yaparken yakalanıp gözaltına alındı.

DHA
31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:23
Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 7 gözaltı
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Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Buzluk Mahallesi'nde gece yarısı kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yazıhan kırsalına operasyon düzenleyen ekipler, 7 kişiyi kaçak kazı yaparken yakaladı.

MALZEMELERE EL KONULDU

Kazıda kullandıkları malzemelere el konulan şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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