Aydın'da bir kişi babasını döverek öldürdü
Aydın'ın Germencik ilçesinde A.T. (34), tartıştığı babası Fikret Tabakoğlu'nu (69) döverek öldürdü.
Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi Turan Emek Sokak’taki müstakil bir evde meydana geldi. Fikret Tabakoğlu ile oğlu A.T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine ikili arasında kavga çıktı.
Kavgada A.T., babasını yumruk ve tekmelerle darbetti. Tabakoğlu aldığı darbelerle hareketsiz kalırken, sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde baba Tabakoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Fikret Tabakoğlu'nun cansız bedeni savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Germencik Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, A.T. ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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