Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde müstakil bir evin bahçesinde bir kişi kafasından vurulmuş halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.05.2024 - 15:46
Aydın’da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news

Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2172 Sokak üzerinde, müstakil bir evin bahçesinde Y.A.Y. isimli şahıs başından vurulmuş halde bulundu.

Y.A.Y.’yi bahçede kanlar içinde gören kız arkadaşı G.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yaralı Y.A.Y.’nin ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Bölgeye yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri, geniş çaplı araştırma başlatırken, polis sokakta geniş güvenlik önlemi aldı.

İddiaya göre, Y.A.Y’nin kız arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, sonrasında bahçede silahla kafasına ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


112 Acil haberleri aydın haberleri

İlgili Haberler

Aydın'da minibüs durağa daldı

Aydın'da minibüs durağa daldı
Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...

Eğitimin özüdür aydınlık kafalar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İBB harekete geçti: Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer konuldu

İBB harekete geçti: Şişli'nin Kanal İstanbul'una beton bariyer konuldu
16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!

16 Mayıs 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Astrolojik haritanızla aydınlanın!
Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...

Uzman Ekonomist Dr. Ramazan Başak kamuda tasarruf paketini yorumladı: Küçük sembolik yetersiz önlemler...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ‘Bürokratik vesayete izin vermeyeyiz’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar: ‘Bürokratik vesayete izin vermeyeyiz’
Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı

Son Dakika... Ankara’da hareketli gece: Erdoğan, MİT Başkanı Kalın ve Adalet Bakanı Tunç’u toplantıya çağırdı
Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 16 Mayıs 2024 Perşembe Yengeç burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 14 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 14 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Nisanda yağışlar mevsim normallerine göre yarı yarıya azaldı

Nisanda yağışlar mevsim normallerine göre yarı yarıya azaldı