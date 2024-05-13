Aydın'da minibüs durağa daldı

Yayınlanma: 13.05.2024 - 17:59

Güncelleme: 13.05.2024 - 17:59

Buharkent ilçesi Feslek Mahallesi Aydın-Denizli Karayolu’nda H.Ç. idaresindeki otomobil, Feslek Mahallesi’ne dönüş yapmak için manevra yaptığı esnada, karayoluna katılım yapacak olan M.Ş. idaresindeki otomobile çarptı. O esnada aynı istikamette olan minibüs de iki araca çarparak, yol kenarında bulunan minibüs durağına daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, 2 araç çekici marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.