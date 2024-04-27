Aydın'da bulunan kemik parçalarının kimliği belirlendi

Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 08:59
Aydın'da bulunan kemik parçalarının kimliği belirlendi
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İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Servet Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.


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