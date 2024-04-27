Aydın'da bulunan kemik parçalarının kimliği belirlendi
Aydın'ın Çine ilçesinde yaklaşık 5 ay önce bulunan kemik parçalarının, 2023 yılının Temmuz ayında kaybolan Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
İstanbul Adli Tıp Kurumu, Evciler Mahallesi'nden kayıp ihbarı yapılan zihinsel engelli Servet Cesur'u (30) arama çalışmaları sürerken 3 Kasım 2023'te kayalık alanda bulunan kemik parçaları üzerindeki incelemesini tamamladı.
İnceleme sonucu kemik parçalarının Servet Cesur'a ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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