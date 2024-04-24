Kemik parçaları bulunmuştu: Ekipler Korhan Berzeg’e ait yeni bulguların peşinde!

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi’nde dere yatağında bulunan kimlik, kemik ve elbise parçalarının kayıp Ekonomist Korhan Berzeg’e ait olduğu değerlendirilirken, bölgede yeniden detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 10:58
Abone Ol google-news

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi’nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg’den (83) bir daha haber alınamamıştı. Armutlu’ya komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi’nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 

Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.

Muhtar Ahmet Gülay’ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, Korhan Berzeg’e ait farklı bulgular aranıyor.

Diğer yandan, Korhan Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’in Türkiye’ye dönmek üzere bu sabah yola çıktığı öğrenildi.


korhan berzeg haberleri Balıkesir haberleri arama haberleri kemik haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!

Son Dakika... Korhan Berzeg’in yaşadığı köyde yeni gelişme: İskelet parçaları bulundu!
Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok: 'Umudumuz kalmadı, ailesi evi kapattı'

Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok: 'Umudumuz kalmadı, ailesi evi kapattı'
200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için 'kaçırıldı' iddiası: 'Köpeği geçen her araca bakıyor'

200 gündür haber alınamayan Korhan Berzeg için 'kaçırıldı' iddiası: 'Köpeği geçen her araca bakıyor'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Akrep burcu yorumu
Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti

Erdoğan ile Özel arasındaki ilk temas Meclis resepsiyonunda gerçekleşti: İlk çay sohbeti
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Oğlak burcu yorumu
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı

TikTok krizinde yeni gelişme: ABD senatosu TikTok’u yasaklama tasarısını onayladı
Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!

Yerel seçimden sonra dikkat çeken ‘genel seçim’ anketi: AKP’nin oyu düştü, CHP’nin yükseldi!
Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Nisan 2024 Perşembe Terazi burcu yorumu