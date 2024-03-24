Kalsiyum deposu mucizevi besin: Kemikleri çelik gibi yapıyor, duruşu destekliyor...

Yayınlanma: 24.03.2024 - 21:47

Güncelleme: 24.03.2024 - 21:49

Kemikler vücut içinde çeşitli görevler üstlenirler. Duruşu desteklerler, organları korurlar, kasları sabitleyerek hareketi sağlarlar ve kalsiyumu depolarlar. Özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde sağlıklı ve güçlü kemikler oluşturmak son derece önemlidir, çünkü bu dönemler kemiklerin gelişimini şekillendirir. Ancak, yetişkinlik döneminde de kemik sağlığını korumak, ilerleyen yaşlarda sağlık sorunlarından kaçınmak için hayati öneme sahiptir.

Kemiklerin temel besini kalsiyumdur ve bu mineralin yeterli alınması kemik sağlığı için kritiktir. Bu lezzetli sebzede, sadece kalsiyum bakımından zengin olmanın ötesinde, birçok sağlık yararı bulunmaktadır. Peki, kemikleri adeta çelik gibi yapan gıda nedir? İşte kalsiyum deposu mucizevi besin...

Yaş ilerledikçe vücutta azalan kalsiyumu, beslenme yoluyla yerine koymak sağlık ve güç açısından önemlidir. Bu bağlamda, önerebileceğimiz en etkili besinlerden biri şalgamdır. Şalgamın faydaları, beslenme profili ve hastalık önleyici özellikleri ile ilişkilidir. Genellikle koyu mor renge sahip olan şalgam, ayrıca keskin bir tada da sahiptir. Geleneksel olarak, şalgam baş ağrıları, romatoid artrit ve ödemi tedavi etmek için kullanılmıştır.

Ayrıca, antioksidanlar açısından zengin olan fenoller ve flavonoidler gibi bileşenleri sayesinde zararlı mikroplara, karaciğer hastalığına ve diyabete karşı koruma sağlayabilir. Bu sebzede bulunan diğer faydalı bileşenlerden biri olan arvelexin, iltihabı azaltmaya ve yüksek tansiyon ile yüksek kan kolesterolünü düşürmeye yardımcı olabilir.

ŞALGAMIN YARARLARI NELERDİR?

1. Bağırsakların çalışmasını düzenler:

Şalgam sindirim sistemi için faydalı olabileceği için, lif açısından zengin oldukları için tüketmeniz önerilir. Geleneksel olarak, bu sebze çeşitli mide-bağırsak rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Araştırmalar, daha yüksek miktarlarda diyet lifi tüketmenin bağırsak hareketine yardımcı olduğu için divertiküler hastalık riskini azaltabileceğini düşündürmektedir.

2. Kansere karşı korur:

Şalgamın içerdiği glukozinolatlar ve izotiyosiyanatlar, antikanser özelliklere sahip olabilir. Yapılan araştırmalar, yumurtalık, kolon, mesane, akciğer, prostat ve meme kanserlerinin önlenmesinde şalgamın kullanılabileceğini öne sürmektedir. Özellikle insan akciğer kanseri hücrelerinde yapılan çalışmalar, şalgamın antikanser etkilerini desteklemektedir.

3. Diyabetten korur:

Şalgamlar üzerinde yapılan araştırmalar, şalgam özlerinin kan şekeri kontrolü için antidiyabetik etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Şalgamın insülin/glukagon oranını artırarak glikoz seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabileceği bildirilmektedir.

4. Karaciğer ve böbreği korur:

Başka bir araştırmada, şalgam kökü etanolik ekstraktının farelerde karaciğer hasarına karşı koruyucu etkisi olduğu bulunmuştur. Ayrıca, şalgam suyu ekstraktının hepatik fibrogenez (karaciğerde aşırı skar dokusu oluşumu) karşı koruma sağladığı da belirlenmiştir.

5. Kalp sağlığını destekler:

Şalgam, kalp sağlığını desteklemek için tüketilebilir çünkü antidiyabetik, antienflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir; bu da kalp damar hastalıkları riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, yüksek miktarda sağlıklı yağ içerir ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilir. Hayvan çalışmaları, şalgamın glikoz ve lipid metabolizmasını artırabileceğini göstermiştir, bu da kardiyovasküler sağlığı geliştirebilir.

6. Kilo vermeye yardımcı olur:

Şalgamın, lipit metabolizmasında yer alan reseptörleri uyararak yağ hücrelerinde lipid birikmesini engelleme yeteneğine sahip olduğu belirtilmektedir. Bu özelliği nedeniyle kilo kaybı için şalgam tüketimi önerilebilir.

7. Anemiyi önler:

Demir eksikliği, aneminin önde gelen nedenlerinden biridir. Demir, kırmızı kan hücrelerinde bulunan hemoglobinin önemli bir bileşenidir ve oksijenin vücudun her yerine taşınması için gereklidir. Şalgam demir açısından zengindir ve onu diyetinize dahil etmek, anemiden kaynaklanan yorgunlukla mücadelede yardımcı olabilir. Ayrıca, şalgam C vitamini açısından da zengindir ve demir emilimini artırarak daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

8. Kalsiyum deposudur:

Şalgamın 100 gramında yaklaşık 43 mg kalsiyum bulunmaktadır. Kalsiyum, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir ve aynı zamanda vücut fonksiyonlarının düzenlenmesinde de kritik bir rol oynar.

9. Kemik oluşumunu destekler:

Şalgam, farelerde kemik oluşumunu destekleyen glukosinolatlar içerir ve bu, şalgamın kemik sağlığı için önemini kanıtlar. Ayrıca, şalgamda bulunan K vitamini de kemik sağlığını destekler. K vitamini, kırık riskini azaltmaya, kalsiyum emilimini artırmaya ve kemik yoğunluğunu artırmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, şalgamın düzenli tüketimi kemik sağlığını korumak ve güçlendirmek için faydalı olabilir.

10. Hafızayı güçlendirir:

Şalgam yeşillikleri kolin içerir. Kolin, birçok hayati fonksiyon için gereklidir. Hafızaya yardımcı olan hücre zarlarının yapısal bir bileşenidir ve aynı zamanda nörotransmitterlerin bir bileşenidir.

ŞALGAM NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Şalgam pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilir. Sağlıklı bir atıştırmalık için cips haline getirilebilirler. Ayrıca, kavrulmuş veya ızgara bebek şalgam garnitürlere eklenebilir. Salatalarda ve lahana salatasında da sıkça kullanılırlar. Patates püresine eklenerek besin değerlerini artırabilirler. Şalgam suyu içecekler için sağlıklı bir alternatif olabilir. Ayrıca, smoothie'lere veya yoğurda da lezzet katmak için kullanılabilirler.