CHP’li Günaydın araştırma sonuçlarını paylaştı: ‘AKP seçmeni CHP’ye oy verdi’

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Seçimlerden sonra bir efsane üretildi: ‘AKP seçmeni partisini cezalandırmak için sandığa gitmedi, bu geçici bir durumdur.’ İletimin ekine iliştirdiğim araştırma ve video tersini ortaya koyuyor” diyerek bir araştırma ve sokak röportajı paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:24
CHP’li Günaydın araştırma sonuçlarını paylaştı: ‘AKP seçmeni CHP’ye oy verdi’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

Seçimde oy kullanmayan yurttaşlara yönelik bir araştırma sonucu ve bir sokak röportajının videosunu da paylaşan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

“Seçimlerden sonra bir efsane üretildi: ‘AKP seçmeni partisini cezalandırmak için sandığa gitmedi, bu geçici bir durumdur.’ İletimin ekine iliştirdiğim araştırma ve video tersini ortaya koyuyor; 1- Sandığa gitmeyen CHP seçmeni AKP seçmeninden 10 puan fazladır. 2- 20 yıldır yaşadığının farkına varan AKP seçmeni CHP’ye (ya da diğer muhalif partilere) oy vermiştir. AKP ile birlikte, AKP’nin değirmenine su taşıyan ya da taşıdığına inanılan partiler de önemli ölçüde oy kaybetmiştir. Şüphesiz araştırma bir veriyi ortaya koyarken, video subjektif bir görüşü yansıtmaktadır. Ancak seçim çalışmaları sırasında, sokakta videodaki benzeri tepkileri görme sıklığımız, AKP tabanının 20 yıldır süren haksızlık ve iktisadi zulme tepki göstererek kitleler halinde partisinden koptuğunu; üstelik de yine iddia edildiği gibi bu tepkinin sadece partiye değil asıl olarak Erdoğan’a yöneldiğini ortaya koymaktadır. AKP Genel Başkanı’nın geleceğe yönelik vaatlerinin etkisi sıfır olup, inandırıcı bulunmamaktadır. Yurttaş, çıkış yolunu CHP’de görmeyi ummaktadır.

10 ay evvel umutlarımızı adeta çökerten seçimlerden sonra ülkeye yaşam sevincini yeniden döndüren 31 Mart 2024, sorumluluğumuzu daha da artırmış durumdadır. Kimse 1989-1994 sendromuna kapılmasın. Devam edenler yanında 2019’da CHP ailesine katılan belediyelerimiz, pandemi ve iktisadi kriz dönemini büyük başarıyla yönetmişler ve yurttaşla güçlü bir dayanışma kurmuşlardır. 2024’te kervana katılan belediyelerimiz de eşgüdüm içinde aynı etkinliği göstereceklerdir. Tüzük değişikliği sonrasında ülkenin sorunlarını çözecek kadro ve programıyla Yüz Yıllık Çınar, sorumluluk ve görev bilinciyle, ülkemizin ve insanımızın geleceğini aydınlatacaktır.”


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