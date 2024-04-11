Bakanlık onay verirse Muğla, Aydın ve Edirne’de bınlerce ağaç kesilecek

Yayınlanma: 11.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.04.2024 - 04:00

Doğa alanı, ormanlık ve tarım arazilerinde güneş enerji santralı, (GES), hidroelektrik santralı (HES) ve rüzgâr enerji santralı (RES) çalışmaları devam ediyor. Almanya merkezli Enercon’un alt şirketi En 2 Rüzgar Enerjisi Yatırım Anonim Şirketi, Muğla Milas ve Aydın Karpuzlu’yu kapsayan RES için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na Nisan 2022’de başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, gerçekleştirilen inceleme değerlendirme komisyonundan (İDK) sonra nihai kararı alındığını açıkladı. Bununla birlikte çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu son haliyle bakanlık ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde görüşe açıldı. Bu sürecin ardından onay alacağı düşünülen projeyle birlikte önemli doğa alanı ve ormanları kapsayan alanlara 18 türbin dikilecek. Çalışmalar karaçam, kızılçam, fıstıkçamı ve makilerin bulunduğu alana yapılacak. Şirket bu projesi için 189 milyon TL harcarken 6 bin 590 ağacı da kesecek. Bu ağaçları keserken “Seçilen alanda minimum habitat kaybı ve minimum ağaç kesimi olacak şekilde planlanmıştır” açıklaması yapan şirkete Orman Genel Müdürlüğü ise “Sakınca yoktur” dedi.

‘TANIDIK’ BİR ŞİRKET DAHA

Benzer bir şekilde Edirne’deki RES projesi için de sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Bir Erdoğan daha gelmez” diyen Fevzi Reis’in şirketi Reis RS Enerji, Lalapaşa’daki tarım ve orman arazilerinden oluşan alanda çalışmalara başlayacak. Projeye ilişkin halkın katılımı toplantısı 10 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ardından İDK süreci devam edecek olan proje onaylanırsa 2 bin 598 hektarlık alanda etkili olacak. Türkiye üzerinden geçen kuş göç yollarının üzerinde kalan alana 19 türbin dikilecek. Şirket bu projesi için 900 milyon TL harcayacak. Projenin türbinleri en yakın konuta 250 metre olacak. Şirket aynı zamanda iktidarın gözde isimlerinden iş insanı Mehmet Cengiz’in de içerisinde bulunduğu sermayenin hedefi halindeki Rize İkizdere’de de çalışma yürütmek istiyor. “Doğal sit sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” içerisinde kalan alanda hidroelektirik santralı (HES) yapmak için sırada bekliyor.

‘KUZEY’E BİR HANÇER DAHA

Uzmanların tüm uyarılarına karşın İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanlarında çalışmalar devam ediyor. Son olarak Çatalca mevkisinde 71.22 hektarlık maden ruhsatı olan HD Agrega Mandencilik, bunun 26.30 hektarında kalkar ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu. Şirketin projesine ilişkin halkın katılımı toplantısının 13 Mayıs’ta yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte 42 milyon 345 bin TL’lik proje onaylanırsa ağaçsız orman, mera ve ziraat alanına maden kurulacak. Yıllık 1 milyon 800 ton kalker üretimi yapılacak olan alandan, 200 bin ton da inşaat atığı olan pasa çıkacak. Cevher patlatma işlemi yapılmayacak olan alanda iş makineleriyle kazı yapılacak. Madene en yakın yerleşim yeri 795 metre mesafede bulurken, en yakın konut ise 25 metre mesafede.