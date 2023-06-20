Aydın'da ekmek ve simide zam

Yayınlanma: 20.06.2023 - 09:12

Güncelleme: 20.06.2023 - 09:12

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) ve Aydın Ticaret Odası’nda yapılan toplantılardan zam kararı çıktı.

Artan girdi maliyetleri göz önüne alan odalar kentte 200 grama düşen ekmeğin ve 100 gram simidin 7 TL’den satılacağını bildirdi.