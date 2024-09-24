Aydın'da fabrikaya operasyon: 17 kaçak göçmen yakalandı
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 17 düzensiz göçmen çalıştıkları mermer fabrikasında yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mermer fabrikasına operasyon düzenledi.
Ekipler, fabrikada çalışan 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı ve çalışma izinlerinin olmadığını belirledi.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Fabrikaya da idari para cezası uygulandı.
Etiketler: #göçmen kaçakçılığı #göçmen #düzensiz göçmen
En Çok Okunan Haberler
-
- Koldaki 'ısırık izine' ilişkin rapor açıklandı
- Narin Güran cinayetinde yeni deliller
- Murat Sancak'tan 'istifa' paylaşımı
- Saldırganın eski yakın arkadaşı konuştu
- Netanyahu'dan 'evlerinizi terk edin' çağrısı
- Eski Emniyet müdürünün iki yardımcısı ihraç edildi
- Şeyda Yılmaz'ı tabutunu öperek son yolculuğuna uğurladı
- İçişleri'nden 'sınır ihlali' açıklaması
- Fenomen Kübra Aykut'un son görüntüleri ortaya çıktı
- Benfica'da Kerem ve Orkun rüzgarı sürüyor!