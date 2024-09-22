Bodrum’da 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 19’u çocuk 36 göçmen yakalandı.

Bodrum’da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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İHA
Yayınlanma: 22.09.2024 - 16:37

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 19 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.


Etiketler: #muğla

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