Aydın'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 14:55
Aydın'da feci kaza... Çok sayıda yaralı var
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Aydın-Muğla karayolu üzerinde Dorumlar Mahallesi sınırları içerisinde A.Ö. idaresindeki  Çine Birlik minibüsüne , ticari araç arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araçlarda bulunan 17 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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