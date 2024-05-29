Mersin'deki feci kazada ölü sayısı 12'ye yükseldi

Yayınlanma: 29.05.2024 - 23:09

Güncelleme: 29.05.2024 - 23:09

Kaza 26 Mayıs akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait Ali Güler idaresindeki 34 SD 8821 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti.

Devrilen otobüsün bir otomobil, bir pikap bir de kamyonla çarpışması sonucu ilk anda 10 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin dün vefat etmesiyle ölü sayısı 11'e yükselmişti.

ÖLÜ SAYISI 12'YE YÜKSELDİ

Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren yaralılardan 9 yaşındaki Ensar Kaan Şimşek de bugün hayatını kaybetti. Ölü sayısının 12'ye yükseldiği kazada hayatını kaybeden Şimşek'in cenazesinin Adana'da toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, vefat eden Ensar Kaan'ın babası Halil Şimşek'in kazada ilk gün yaşamını yitirenler arasında olduğu öğrenildi. Baba oğuldan geriye ise beraber çektikleri fotoğraf kaldı.

Bilirkişinin raporunda tek ve asli kusurlu olarak belirlenen otobüs sürücüsü Ali Güler (45) tutuklanmıştı.