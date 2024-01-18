Aydın'da feci kaza... Yaralı sürücü kurtarılamadı!
Koçarlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan Mehmet Aydın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinin girişinde öğle saatlerinde bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Mehmet Aydın yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, B.O. idaresindeki 09 HG 843 plakalı kamyonetin kasasına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mehmet Aydın yere düştü.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Mehmet Aydın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Aydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Aydın’ın çalıştığı Koçarlı Belediyesi’nden bir süre önce emekli olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
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