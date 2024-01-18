Avcılar'da D-100'de korkunç kaza... Metrelerce sürüklenen motokurye hayatını kaybetti

İstanbul Avcılar'da kontrolünü kaybettiği motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen motokurye Cihan Karatepe (23), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 10:41
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İstanbul'da dün akşam saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.

İddiaya göre motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye 23 yaşındaki Cihan Karatepe, bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek düştü. Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi.

MOTOKURYE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Cihan Karatepe'yi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Cihan Karatepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatepe'nin cenazesinin Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 


Avcılar motokurye kaza

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