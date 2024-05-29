Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:10

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:17

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti", "fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçları soruşturması kapsamında 9 iş yeri ile 7 eve baskın yaptı.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.