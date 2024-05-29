Aydın'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:10
Abone Ol google-news

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti", "fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçları soruşturması kapsamında 9 iş yeri ile 7 eve baskın yaptı.

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.


aydın haberleri

İlgili Haberler

Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın’da 31 kaçak göçmen kurtarıldı
Eyüp Aydın taraftarlardan özür diledi!

Eyüp Aydın taraftarlardan özür diledi!
Aydın’da yetişiyor kraliyet sofralarını süslüyor! Hasadı bir buçuk ay sürüyor...

Aydın’da yetişiyor kraliyet sofralarını süslüyor! Hasadı bir buçuk ay sürüyor...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te

AKP’nin tepki çeken sokak hayvanları düzenlemesi Meclis’te
Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!

Dikkat çeken 'beyaz kova' ayrıntısı... Pendik'teki parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
Diyarbakır’da feci kaza: 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı

Diyarbakır’da feci kaza: 18 yaşındaki İlayda ağır yaralandı
Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'

Cübbeli'den 'İsmailağa' hakkında 'büyü' iddiası: 'Medresedeki küçük kızlara...'
Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’

Erdoğan ‘Ey Amerika devleti bu kan senin eline de bulaşmıştır’
Astrolog Meral Güven gözaltına alındı

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı
Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü

Diyarbakır’da 16 yaşındaki kız çocuğu, 22 yaşındaki sevgilisini öldürdü