Eyüp Aydın taraftarlardan özür diledi!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın şampiyonluk kutlamasında tercih ettiği şarkıya dair bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 09:17
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Galatasaray, Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonluklarını Rams Park'ta kutladı. Sarı-kırmızılarda genç futbolcu Eyüp Aydın'ın sahneye çıktığı "Küskünüm" şarkısı dikkat çekmişti. Eyüp Aydın seçtiği şarkının yerine bir hata sonucu bu şarkının çaldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Eyüp Aydın taraftardan karışıklık sebebiyle özür diledi.

Eyüp Aydın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Galatasaray camiasına; Kupa töreninde yaşanan bir karışıklık hakkında sizlere açıklama yapmak istiyorum. Törene çıkarken benim seçtiğim şarkı olan Müslüm Gürses'ten "Seni yazdım" yerine, yanlışlıkla "Küskünüm" şarkısı çalındı. Bu durumun tamamen bir hata sonucu gerçekleştiğini ve kesinlikle benim isteğim doğrultusunda olmadığını belirtmek isterim. Bu yanlış anlaşılma nedeniyle herhangi birine veya Büyük Galatasaray camiasına karşı bir serzenişte bulunduğum düşünülmüş olabilir. Ancak böyle bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Yanlış anlaşılmaya neden olduysa bu karışıklık için hepinizden özür dilerim. Anlayışınız için teşekkür ederim."


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