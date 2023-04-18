Aydın'da 'gürültü' kavgası: Pompalı tüfekle arkadaşını vurdu
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde dükkanları bitişik iki esnaf arasında çıkan gürültü tartışmasında, 1 kişi pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı.
Aydın Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde bulunan Karasu Halk Pazarı’nda iddiaya göre, yapı malzemeleri satan İbrahim Z. ile mobilyacı Bülent G. arasında gürültü nedeniyle tartışma yaşandı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgada İbrahim Z. pompalı tüfeğini ateşledi.
Ateş açılması sonucu Bülent G. bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Bülent G.’yi Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
İbrahim Z. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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