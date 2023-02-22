Ormanda, otomobilinde pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Ali Gülmüş’ün (24), ormanda otomobilinde göğsünden pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu.

DHA
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 12:07
Ormanda, otomobilinde pompalı tüfekle vurulmuş cesedi bulundu
Abone Ol google-news

Kuşadası ilçesi Kirazlı ile Yaylaköy mahalleleri arasında kalan ormanda, dün öğleden sonra, park halindeki 20 AHG 918 plakalı otomobili fark eden bir çiftçi, merak edip, yanına gittiğinde içinde bir kişinin hareketsiz yattığını fark edip, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, Ali Gülmüş'ün karnından pompalı tüfekle vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini saptadı. Olay yerinde tüfeğe ulaşılamadı, bulunan kartuşa ise incelenmek üzere el konuldu.

Ali Gülmüş'ün cansız bedeni savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Jandarma, Gülmüş'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.


Kuşadası Cinayet Ali Gülmüş

İlgili Haberler

Son Dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!

Son Dakika... Kuşadası Körfezi'nde korkutan deprem!
Yakınlarını kaybedenler bireysel silahlanmaya dikkat çekmek için eylem yaptı

Yakınlarını kaybedenler bireysel silahlanmaya dikkat çekmek için eylem yaptı
Bireysel silahlanma her geçen gün artarken... Şimdi de 'kiralık katil' sitesi ortaya çıktı

Bireysel silahlanma her geçen gün artarken... Şimdi de 'kiralık katil' sitesi ortaya çıktı

En Çok Okunan Haberler