Ağrı'da dehşet: Çoban, tartıştığı arkadaşı ile ev sahibi çifti pompalı tüfekle öldürdü!
Ağri'nın Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde, sabah saatlerinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
ÇOBAN ARANIYOR
Şüpheli kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.
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