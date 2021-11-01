Aydın'da intihar ettiği sanılan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Aydın'ın Efeler ilçesinde 1 hafta önce ağaca asılı ölü bulunan Erkan Koldaş'ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 25 Ekim'de ağaca asılı ölü bulunan inşaat işçisi Erkan Koldaş'ın (31) vücudunda darp izine rastlanılması üzerine çalışma başlattı.
Koldaş'ın ölümü başta intihar olarak değerlendirilse de polis, maktulün arkadaşı B.Z. üzerine yoğunlaştı.
İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan zanlı, suçunu itiraf etti. Şüpheli, ifadesinde, Koldaş ile alacak verecek meselesinden dolayı tartıştıklarını, bir müddet boğuştuktan sonra hareketsiz kalan Koldaş'ı ağaçlık alana götürüp iple ağaca astığını söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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