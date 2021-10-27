Kadın cinayetleriyle ilgili şoke eden sözler: "Kocasına sadık olsun, ölmesin!"

27 Ekim 2021 Çarşamba, 15:49

Sokak röportajında bir yurttaşın sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kadının, "Bizim insanlarımız çok nankör. Herkesin arabası var, ne açlığı? Herkes tok. Herkes mis gibi geçiniyor. Yok simit 5 lira olmuş, yiyemiyormuş. Zıkkımın kökünü ye! Herkes lokantada, çarşıda pazarda dolaşıyor. Hala nankörlük. Daha ne istiyor bu insanlar Tayyip'ten ne istiyor? Adamın yakasını bıraksınlar ya. Madem bu ülkede yaşamak istemiyorlarsa Tayyip'ten memsun değillerse gitsinler başka yere." sözlerine diğer yurttaşlar, "Ülke sizin mi? Tayyip'in babasının yeri mi burası? Her gün bir bayan ölüyor niye sesin çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

KADIN CİNAYETLERİYLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

AKP'li kadının "kadın cinayetleri"ne yönelik açıklaması ise tepki çekti.

Kadın, "Ölmesin. Ölen bayanlara ben acımıyorum. Örtünmüyor kadın, erkek taciz ediyor. Ondan sonra 'ay bana taciz etti, ay bana baktı.' Açma kardeşim oranı buranı. Kocasına sadık olsun, ölmesin!" dedi.