Aydın'da iş cinayeti: Amonyak gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 03.05.2023 - 15:23

Güncelleme: 03.05.2023 - 15:37

Aydın'ın Germencik ilçesinde kuru meyve ihracatı yapan bir işyerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada amonyak takına bağlı borulardan sızan gazdan 2 işçi etkilendi.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önlem alarak işçilere müdahale etti.

Sızan kimyasaldan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 işçiden 63 yaşındaki Fikriye Akgün doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Akgün’ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken diğer işçi V.S.’nin (60) tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.