Aydın'da iş cinayeti: Amonyak gazından zehirlenen işçi yaşamını yitirdi
Aydın’ın Germencik ilçesinde bulunan bir gıda işletmesinde amonyak tankına bağlı borulardan sızan gazdan etkilenerek kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan işçilerden biri hayatını kaybetti.
Aydın'ın Germencik ilçesinde kuru meyve ihracatı yapan bir işyerinde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fabrikada işçilerin çalıştığı sırada amonyak takına bağlı borulardan sızan gazdan 2 işçi etkilendi.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önlem alarak işçilere müdahale etti.
Sızan kimyasaldan etkilenen 2 işçi ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Hastanede tedavi altına alınan 2 işçiden 63 yaşındaki Fikriye Akgün doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.
Akgün’ün ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken diğer işçi V.S.’nin (60) tedavisinin sürdüğü bilgisine ulaşıldı.
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