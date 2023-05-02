Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2. kattan yere düşen 4 işçi yaralandı. Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 13:50
Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi’ndeki bir inşaatta kurulan iskelede boya işi yapan Şakir Timor, Baran Denizhan, Baran Kılın ve Zakir Timor, iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü.

Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. 


Ordu inşaat

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