Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2. kattan yere düşen 4 işçi yaralandı.
Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir apartmanın içerisinde kurulan iskelede boya işi yapan Şakir Timor, Baran Denizhan, Baran Kılın ve Zakir Timor, iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.
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