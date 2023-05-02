Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde inşaat halindeki bir binanın iskelesinin çökmesi sonucu 2. kattan yere düşen 4 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 14:48
Ordu'da inşaat iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
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Fatsa ilçesine bağlı Ayazlı Mahallesi’nde edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki bir apartmanın içerisinde kurulan iskelede boya işi yapan Şakir Timor, Baran Denizhan, Baran Kılın ve Zakir Timor, iskelenin çökmesi sonucu 2. kattan yere düştü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Düşme sonucu yaralanan işçiler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.


Ordu işçiler

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