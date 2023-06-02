Aydın'da iş cinayeti: Üzerine palet devrilen işçi öldü

Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:25

Güncelleme: 02.06.2023 - 16:25

Aydın’ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nda öğlen saatlerinde yaşanan olayda, fabrikada çalışan işçilerden Cesim Hacıoğlu’nun (37) üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle palet devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede palet altında kalan işçi Cesim Hacıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor