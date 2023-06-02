Aydın'da iş cinayeti: Üzerine palet devrilen işçi öldü
Aydın’ın Söke ilçesinde kağıt üretimi yapan bir fabrikada üzerine palet devrilen bir işçi hayatını kaybetti.
Aydın’ın Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası’nda öğlen saatlerinde yaşanan olayda, fabrikada çalışan işçilerden Cesim Hacıoğlu’nun (37) üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle palet devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede palet altında kalan işçi Cesim Hacıoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor
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