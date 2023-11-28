Aydın'da iş cinayeti: Vücudunu makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde fabrikadaki kablo sarım makinesine vücudunu kaptıran işçi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 17:26
Aydın'da iş cinayeti: Vücudunu makineye kaptıran işçi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Buharkent ilçesi Ortakçı Mahallesi'ndeki Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada çalışan Gülhan Efe (27) kablo sarım makinesine vücudunu kaptırdı.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Efe'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


aydın İşçi fabrika

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